Illegale inbreker op heterdaad betrapt 09 juli 2018

Een inwoner van de Dambruggestraat verwittigde in de nacht van zaterdag op zondag de politie omdat het tuinraam van de buurman geforceerd was. De politie kwam ter plaatse en deed nazicht in de achtertuinen. Zo merkten ze op dat er een schuifraam openstond. Eén ploeg bewaakte de tuin, terwijl de andere ploeg aan de voordeur aanbelde. De jonge man die de deur opende verklaarde de bewoner van de woning te zijn. Omdat de man restanten van takken en bladeren met zich meedroeg en schaafwonden had aan de armen, ging de politie over tot controle. De man bleek in het bezit van verschillende voorwerpen die vermoedelijk afkomstig waren van een inbraak. Omdat ook de buren aangaven dat er eerder op de dag bij hen was ingebroken, werd hen gevraagd of ze de mogelijke inbreker herkenden. Het antwoord was positief. De verdachte, illegaal in ons land, werd gearresteerd en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. (BSB)