Illegale dief gevat dankzij opmerkzame buurman 22 mei 2018

02u33 0 Antwerpen In de Haringrodestraat kon zondagmiddag dankzij een opmerkzame getuige een 29-jarige verdachte gevat worden voor een diefstal met geweld. De getuige verwittigde de politie toen hij zijn buurvrouw op de gang hoorde roepen.

Hij zag hoe een verdachte de 65-jarige dame probeerde te overmeesteren en zijn hand op haar mond legde. Toen hij werd betrapt door de getuige, zette hij het op een lopen. De buurman zette de achtervolging in en kon hem samen met een toevallige passant staande houden op de Belgiëlei. De verdachte probeerde zich los te maken en deelde enkele slagen uit. Op dat moment kwam het snelleresponsteam van de politie ter plaatse en werd de verdachte overmeesterd en gehandboeid. Volgens het slachtoffer had de man haar gevolgd en was hij zo mee de gemeenschappelijke hal van het gebouw binnengeglipt. Daar probeerde hij haar ketting af te trekken. Na controle bleek de man illegaal in ons land en gekend voor drie feiten van zware diefstal.





Voor het slachtoffer wordt slachtofferhulp voorzien. (BSB)