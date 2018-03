Illegale dief (55) op heterdaad betrapt 28 maart 2018

02u49 0

Een 55-jarige dief probeerde maandagnamiddag in een supermarkt op de Mechelsesteenweg aan de haal te gaan met een zak diepvriesproducten. Een winkelbediende zag hoe de verdachte een grote hoeveelheid zeevruchten in een zak had geladen en zo via de ingang de winkel wou verlaten. Het personeel hield de man staande en verwittigde de politie.





De dief had geen enkele vorm van officiële identificatie bij zich en had geen vaste verblijfplaats in België.





Hij stond wel al gekend bij de politie voor een tiental gelijkaardige feiten. De diepvriesproducten ter waarde van 217 euro werden door de supermarkt teruggenomen en de dief moest mee naar het politiekantoor op de Noorderlaan. (BSB)