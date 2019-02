Iemand 6,2 miljoen euro over? Iconisch werk van Roy Lichtenstein te zien in Antwerpen voor topveiling Dieter Lizen

14 februari 2019

18u31 0

Tot vrijdag is er met ‘Girl in Mirror’ een topwerk van Roy Lichtenstein in de Antwerpse vestiging van het veilinghuis Phillips te bewonderen. Hij behoort tot de duurste naoorlogse kunstenaars. Daarna gaat het werk naar het Phillips hoofdkwartier in Londen om daar geveild te worden tijdens een grote kunstveiling van 20ste-eeuwse en moderne kunst op 7 en 8 maart. De geschatte verkoopprijs is tussen de 4,5 en 5,5 miljoen pond, omgerekend zo’n 5,1 tot 6,23 miljoen euro. Als het die prijs haalt, doet de eigenaar een zaakje. Hij kocht het werk in 2010 voor 3 miljoen euro.

Marianne Hoet, dochter van wijlen kunstpaus Jan Hoet, haalde ‘Girl in Mirror’ naar Antwerpen om het hier in het Belgische filiaal van Phillips te tonen aan het publiek. “Het is uniek dat je zo’n werk hier in Antwerpen van zo dichtbij kan bewonderen”, zegt Marianne Hoet. “Lichtenstein maakte in 1964 acht edities van deze Girl in Mirror. Dit is de derde uit die reeks en het werd gemaakt met porselein op metaal. Lichtenstein gebruikte heel vaak beelden uit de populaire cultuur zoals glossy advertenties en comic books om er kunst van te maken. Hij legde de link tussen de massamedia en het verfijnde van de kunst. Dat maakt dit werk ook zo iconisch. We zijn heel blij dat we het hier aan geïnteresseerde mensen kunnen tonen.”