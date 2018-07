Iedereen een meettoestel aan de deur JONG CD&V WIL INWONERS ZELF LUCHTKWALITEIT LATEN METEN NINA BERNAERTS

24 juli 2018

02u37 1 Antwerpen Als het van Jong CD&V afhangt, bezit elke Antwerpenaar straks een eigen meetstation om de luchtkwaliteit te meten. De jongerenpartij levert ze op bestelling aan 35 euro. "Hiermee willen we waardevolle data verzamelen waar onderzoekers mee aan de slag kunnen," klinkt het.

Momenteel hangen er in de stad zo'n 7 toestellen, die delen hun data op een website die voor iedereen toegankelijk is. Maar als het van Jong CD&V afhangt zullen dat er snel meer zijn. "Hopelijk toch zo'n 200. De 7 bestaande toestellen hangen ook bij mensen die geïnteresseerd zijn in luchtkwaliteit maar omdat die kwaliteit zo fluctueert en zo verschillend is van straat tot straat, heb je veel meer meetpunten nodig. Enkel zo krijg je een betrouwbaar beeld van hoe het gesteld is in Antwerpen", vertelt Jan Braeckmans, lijsttrekker voor district Antwerpen. De jongerenpartij koos voor een meettoestel dat qua prijs-kwaliteit de beste resultaten gaf. "Het toestel zuigt lucht binnen en een optische sensor telt dan de partikels die binnen komen. Het toestel zelf maakt geen onderscheid tussen de partikels. Onderzoekers hebben tests gedaan met andere wetenschappelijke meetpunten er naast en kwamen tot de conclusie dat dit meettoestel toch erg dichtbij de realiteit kwam. Enkel als het vochtig is, zoals bij mist, worden er te veel partikels geteld. Die 'error' is eruit gehaald met een vochtfilter. De resultaten worden in realtime doorgegeven aan een website en die kan iedereen vrij raadplegen."





"Ook mensen op een appartement die gewoon de kwaliteit op hun terras willen meten, kunnen het toestel gebruiken", vertelt burgerlijk ingenieur en jongerenvoorzitter, Thijs Van den Brande.





Mentaliteitswijziging

Jong CD&V wil hiermee luchtkwaliteit hoog op de agenda zetten en ook de moederpartij wijzen op het belang.





"We willen toch ook wel een mentaliteitswijziging. Zelf heb ik last van ademhalingsproblemen, ik zie mijn éénjarige dochters nu ook al ademhalingsproblemen krijgen, we mogen dat niet blijven accepteren. Het laissez-faire, laissez-passer moet voorbij zijn. We moeten de luchtkwaliteit aanpakken en ons er ook van be-





wust zijn. Het zou namelijk erg handig zijn als een app ons vertelt, dat we beter een uur kunnen wachten om te gaan joggen omdat de concentraties nu te hoog zijn. Of ons wijst op het feit dat de luchtkwaliteit in de auto slechter is dan buiten op de fiets. Als gezin of inwoner van de stad zal je de luchtkwaliteit niet noodzakelijk kunnen verbeteren. Soms komt het ook gewoon overgevlogen vanuit andere Europese landen of is er de petrochemie of zijn er andere oorzaken, maar we moeten ons er wel bewust van worden. Vandaar ook dat we nu die meetstations willen verspreiden. Hoe meer data, hoe meer informatie om ook het beleid daarop af te stemmen", zegt Sam Voeten.





Het meettoestelletje bestaat uit verschillende onderdelen. Jong CD&V zal die onderdelen bestellen en als een soort zelfbouwpakketje afleveren thuis. Voor de niet-handige Antwerpenaar komt de partij zelf wel





even langs voor de installatie. Enige vereiste voor de woning is dat er stroom kan voorzien worden buiten.





De eerste meettoestelletjes zullen in september geleverd worden.