Idee Kids zet 'Samen op Kamp' in de kijker 13 april 2018

Kwalitatieve kinderopvang in de vakanties is erg belangrijk. Zeker ook voor gezinnen die het moeilijker hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Tijdens een actie van vzw Idee Kids vormden een honderdtal kinderen in het Koninklijk Lyceum Antwerpen donderdag het woord 'SAMEN'. Over heel Vlaanderen deden tweeduizend kinderen dat op 25 'kampplekken'. OCMW-voorzitter Fons Duchateau ontving van vzw Idee Kids twintig gratis kampen voor de komende zomervakantie. Overigens betaalt het OCMW tachtig procent van de kosten. "In een open brief vragen we de betrokken Vlaamse en Brusselse ministers om constructief mee te werken aan het jeugdwerk van de toekomst", zegt woordvoerster Marlies Verougstraete van Idee Kids. (PHT)