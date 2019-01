Ideaal ijsberenweer in Deurne: ‘genieten’ in water van 3 graden Philippe Truyts

20 januari 2019

13u16 0 Antwerpen Hoezo, koud? Geen gelukkiger mensen dan de ijsberen die zondag een baantje trokken in de zwemvijver Boekenberg. Felblauwe vrieslucht, dun laagje ijs op het water. Dat was 3 graden ‘warm’. Kortom, een droom voor het Winterzwemfeest van de Deurnese IJsberen. “Bekijk het als een doorgedreven sauna”, zegt redder Eddy Ahlström.

Geen Bart De Wever dit jaar. De burgemeester sukkelt met een ‘kopvalling’, zoals hij het in lekker Antwerps op zijn Facebookpagina meldde. Niet getreurd: op Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) kun je al dertien jaar rekenen. Hij is ook lid van de plaatselijke club. “Het water is twee graden kouder dan zaterdag. Beter zo, want dan valt het verschil met de luchttemperatuur (-3 om 10 uur) kleiner uit”, verbaast hij ons. “Dit is zó goed voor je bloedsomloop. Heerlijk hoe dat water prikt.”

Redder Eddy probeert ons ook te overtuigen (tevergeefs). “Bij 3 graden wordt het water ‘dikker’. Het heeft een grotere impact op je lichaam. Je krijgt een boost, een adrenaline-opstoot. Noem het een doorgedreven sauna. Iederéén kan dit doen. Heb je hartklachten, dan vraag je best wel advies en een onderzoek aan je arts.”

Goed opwarmen, is belangrijk. “Maar je hoeft geen marathon te lopen”, zegt Ahlström. Wat turnen vooraf kan al volstaan. Je moet ook niet te lang in het water blijven. Kort erin en er weer uit, een paar keer. Dat is de tactiek.”

900 leden

De Deurnese IJsberen blijven ook leden aantrekken. De teller staat al op meer dan negenhonderd. “We profiteren van de hype, maar de prachtige omgeving en de zwemvijver doen de rest”, denkt Eddy.

Jong geleerd, is oud gedaan. Amber Grimon uit Deurne is pas 12, maar vindt een duik in ijswater heerlijk. “Ik doe dat nu een jaar en kan het niet missen.” Haar mama blijft aan de kant. “Amber was twee toen ze aan zee huilde om in het water te kunnen.”

Even schrikken

Scholen, scouts, het bataljon artillerie van Brasschaat: trouwe klanten zijn het van het winterse zwemfeest. Voor Samuel Coymans van de scouts Jins Jonas 3 was de duik een primeur. Hij rilt nog na, trots op zijn ervaring. “Dat was even schrikken, zeg. Alléén zou ik dit niet meer doen. Maar met een hele groep lukt het.”

Wouter Vervaeke (64), vader van ex-Antwerp-voetballer Bas, hoeft niet eens de warmte van een handdoek na zijn duik. Hij lijkt uit een zomerse Middellandse Zee te komen. “Ik zwem viermaal per week. Dit doet zoveel deugd. Daarna ben ik altijd frisser van geest om te werken”, vertelt de vertaler, die ook vrijwilliger in een RVT is. “Ik warm me zelfs niet speciaal op, een kort ritje met de fiets volstaat.”

Warmste Week

Straffe gasten, die ijsberen. De club geeft op 27 januari haar nieuwjaarsreceptie in het Kriekenhof in de Knyffstraat. Met de Warmste Week zamelden de Deurnese IJsberen 13.000 euro in. Het goede doel: de behandeling van tubereuze sclerose, een zeer ernstige erfelijke aandoening.