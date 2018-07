Hyundai Fan Village op de Kaaien in cijfers 09 juli 2018

In totaal gingen al 65.000 supporters naar het fandorp





Er staan 64 tapkranen opgesteld





De toog is 80 meter lang





Per match vloeit er zo'n 30.000 liter bier t





Per match staan er 30 EHBO-medewerkers klaar





200 vrijwilligers zorgen voor een goed verloop





De twee grote schermen zijn goed voor 244 vierkante meter scherm





(ADA)