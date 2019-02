Huzarenstukje aan Rubenshuis: nieuwe glasluifel zweeft twaalf meter boven de grond ADA

04 februari 2019

12u51 0

Wie deze ochtend aan het Rubenshuis passeerde, was getuige van een huzarenstukje. Rond 10 uur werd de gloednieuwe glasluifel twaalf meter hoog gehesen, over het dak van het museum tot in de binnentuin. De luifel bestaat uit drievoudig gelaagde glasplaten met een totale dikte van zes centimeter. Vandaag werden de onderdelen over het museum getild, morgen staat de installatie van de luifel op het programma. Hiermee zit de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen in een laatste fase. De portiek en het tuinpaviljoen zijn de enige twee originele overblijfselen van de woning van Rubens, die sinds de 18de eeuw ingrijpend verbouwd werd, en zijn zeldzame sporen van de meester als architect.

Door de werkzaamheden aan de luifel zijn de tuin en binnenkoer van het Rubenshuis niet toegankelijk tot en met 22 februari. Daarna wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking. De binnenkoer en de tuin zijn dan opnieuw geopend voor bezoekers. Als laatste worden de stellingen verwijderd. Op 27 april 2019 viert het Rubenshuis de restauratie van de eyecatchers van het huis met een Italiaans tuinfeest voor iedereen.