Huurder van pand Paardenmarkt vraagt bijkomend onderzoek: raadkamer voor onbepaalde tijd uitgesteld BJS

13 maart 2019

10u57 0 Antwerpen De 50-jarige man uit Sint-Niklaas, die verantwoordelijk zou zijn voor de explosie op de Paardenmarkt in Antwerpen, heeft bijkomend onderzoek gevraagd. De raadkamer, die vandaag over zijn verwijzing naar de rechtbank zou beslissen, heeft de zaak daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie huizen volledig verwoest. Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor Ahmad (26) lieten het leven, 27 bewoners raakten gewond.

De branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging. Op de eerste verdieping van pand nummer 101 had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De explosie is dan wellicht ontstaan door een sigaret of een kaars.

De verdachte huurde Paardenmarkt 101 en had de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurd. “Een degelijke herstelling van de gasbuis zou het drama kunnen hebben voorkomen”, aldus het parket.

Het Antwerpse parket wil een 50-jarige man, die het pand aan de Paardenmarkt huurde waar zich vorig jaar een dodelijke ontploffing voordeed, voor de rechtbank brengen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. Door de vraag tot bijkomend onderzoek kon er geen vandaag nog geen beslissing worden genomen.