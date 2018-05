Hulpdiensten oefenen redding in het water 05 mei 2018

Het duikteam van de Antwerpse brandweer heeft gisteren samen met 16 andere korpsen en ook specialisten van politie, Civiele Bescherming en Landsverdediging een oefendag 'Redding en berging in het water' gehouden. 's Morgens was er een seminarie in het Havenhuis waar onder andere hoofdcommissaris Alain Remue van de Cel Vermiste Personen kwam spreken over 'sporenbewust handelen'.





In de namiddag kwam dan het praktische werk met oefeningen in het Kattendijkdok. Daar werden duiksessies gehouden en werden demonstraties van nieuwe technieken gegeven.





De Scheepvaartpolitie toonde wat zijn sonar-toestellen allemaal onder water kunnen zien. De Civiele Bescherming gaf een demonstratie met zijn drones en enkele brandweerzones toonden hoe een radiogestuurde reddingsboei werkt.





Er werden verschillende scenario's geoefend waarbij verschillende diensten zoveel mogelijk samenwerkten. (PLA)