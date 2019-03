Huis van het Kind in Merksem is één jaar oud Jan Aelberts

20 maart 2019

11u47 0 Antwerpen Het Huis van het Kind in Merksem bestaat één jaar. De dienst geeft informatie en advies over zwangerschappen, de geboorte en de opvoeding van kinderen en tieners.

Woensdagmiddag, op 27 maart, viert het Huis zijn eerste verjaardag. Tussen 12 uur en 13.30 uur is er een picknick. Het Huis zorgt zelf voor drank en dessert. Voor de kinderen zal er een springkasteel zijn. Er zijn volksspelen en een pop-up boerderij met een imker. Inschrijven is niet nodig. Het feest vindt plaats aan de Jaak De Boeckstraat 27 in Merksem. Meer info over de Antwerpse Huizen van het Kind vind je hier.