HRD Antwerp zet tien mensen aan de deur 28 juli 2018

02u47 0 Antwerpen Bij HRD Antwerp, dat diamantcertificaten aflevert, zijn vrijdag tien medewerkers ontslagen. Net voor de jaarlijkse vakantie in de sector kwam dat nieuws snoeihard aan. Er is ook een nieuwe raad van bestuur aangesteld. Een interim crisismanager gaat de hele organisatie nu doorlichten.

Het gaat al jaren slecht met HRD Antwerp, een zelfstandige dochter van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Het ooit zo florissante bedrijf, een referentie voor de sector, maakte de ene ontslaggolf na de andere mee. "Het personeel leverde telkens in, maar het marktaandeel bleef afkalven", zegt vakbondssecretaris Patrick De Backer (ABVV). "Net nu zetten ze weer tien mensen op straat (vijf laboranten, vijf administratieve medewerkers, red.). Net voor de jaarlijkse sluiting in augustus. Verschrikkelijk."





Gestage daling

HRD Antwerp wijst op de gestage daling van de vraag naar certificaten. "Dat leidde tot economische werkloosheid van een aantal medewerkers. Een tijdelijke maatregel, maar de situatie is na 1,5 jaar onveranderd. We moeten de feiten onder ogen zien. Vandaar een relatief kleine herstructurering om toekomstbestendig te zijn", zegt directeur Michel Janssens.





Ontslagen personeel is ook ontstemd over de manier waarop ze het slechte nieuws moesten vernemen. "Via een telefoontje, vrijdagnamiddag. Dat doe je niet." (PHT)