HRD Antwerp opent diamantlab in Moskou 20 juni 2018

HRD Antwerp, een zelfstandig dochterbedrijf van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), gaat samenwerken met Rusland. Eén van de concrete doelen is de oprichting van een HRD Antwerp lab in Moskou. Dat zal net als in Antwerpen en Mumbai (India) diamantcertificaten afleveren.





De overeenkomst tussen HRD Antwerp en het Russische ministerie van Financiën werd dinsdag ondertekend in het Radisson Blu Astrid hotel. Rusland had viceminister van Financiën Aleksey Vladimirovich Moiseev gestuurd. Ari Epstein, voorzitter van de raad van bestuur van HRD Antwerp, beklemtoonde het belang van Rusland als grootste producent van diamant in de wereld, maar ook de rol die België en Rusland spelen als voortrekkers van transparantie in de volledige waardeketen van diamant.





Voor het Moskouse lab van HRD Antwerp zullen wellicht lokale mensen worden opgeleid. De certificaten, een kwaliteitsgarantie voor geslepen diamant, zouden vooral voor de Russische markt bedoeld zijn. (PHT)