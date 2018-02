Hotel Rubens bouwt wellness in 15de-eeuwse kelder 09 februari 2018

02u46 0 Antwerpen Didier Boehlen, voorzitter van de Antwerp Hotel Association, nam drie jaar geleden het Hotel Rubens aan de Oude Beurs over. Nadat hij eerst alle 36 kamers grondig liet renoveren, wil hij nu 14 extra kamers bijbouwen aan de binnentuin van het hotel. De 15de-eeuwse kelder van het bestaande pand wordt omgetoverd tot een wellness. Aan de totale investering hangt een geschat prijskaartje van 1,8 miljoen euro.

Toen Didier Boehlen het Hotel Rubens drie jaar geleden overnam, was het aan een opfrisbeurt toe. Het meubilair en de tv's voldeden nog, de rest van de kamers moest gerenoveerd worden. Nu dat achter de rug is, blikt de hoteleigenaar vooruit naar een nieuwbouw. "Door onze locatie, zeer rustig maar wel op een boogscheut van de Grote Markt, lokken we vooral internationale toeristen", zegt Boehlen.





Nieuwbouw

"Om dat publiek nog beter te bedienen en ons in het luxesegment van de Antwerpse hotels te begeven, gaan we een wellness uitbouwen in de kelder en een uitbreiding met 14 kamers zetten. Die nieuwbouw komt op een perceel aan de Lange Koepoortstraat, dat grenst aan de achtertuin."





"Eigenlijk hebben we de plannen van de vorige eigenaar gewoon opnieuw onder de loep genomen", zegt Didier. "De uitbreidingsplannen lagen al sinds de jaren '90 op tafel. De uitbreiding werd vergund en er werden in 2006 zelfs funderingen gegoten in de tuin, maar de financiële crisis in 2008 weerhield de vorige eigenaar ervan om de plannen helemaal uit te voeren. Wij namen het hotel over in 2015 maar de bouwvergunning was intussen verlopen. Bij het opstellen van een nieuw bouwplan hielden we wel rekening met alle eerdere opmerkingen. Zo blijven we verder weg van de gevel van de buren achteraan en werd de verbinding met het bestaande hotelgebouw versterkt."





Nico Mullens van het Hasseltse architectenbureau Mamu tekende de plannen voor de nieuwbouw. Bedoeling is dat de werken redelijk geruisloos verlopen.





Binnentuin

"Een van onze troeven is de rust en de mooie binnentuin. De aanwezigheid van die tuin willen we met de nieuwbouw ook nog verder uitspelen." In de 15de-eeuwse kelder van het bestaande pand wil Boehlen een wellness uitbouwen. Die moet zowel een sauna, haman, ervaringsdouches, 2 behandelingsruimtes als een ontspanningszone bevatten. Tegen 2020 moeten zowel de nieuwbouw als de wellness helemaal klaar zijn. De totale investering is goed voor 1,8 miljoen euro.