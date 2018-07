Hotel aan kathedraal krijgt subsidies voor opknapwerken 18 juli 2018

De Postiljon, het hotel van de familie Degreef pal onder de kathedraal in hartje Antwerpen, krijgt van het Vlaamse Ministerie van Toerisme een bedrag van 7176 euro om hun logies structureel te verbeteren. Het hotel in de Blauwmoezelstraat kan daarmee investeren in "toegankelijkheid en kindvriendelijkheid", zo suggereert minister Ben Weyts. "Dit soort investeringen zijn vaak niet meteen rendabel. Daarom geven we de logiesuitbaters een steuntje in de rug." In totaal krijgen 6 logies in onze provincie een subsidie van 118.193 euro. Zo investeert Weyts in een nieuw speelterrein op de camping van De Lilse Bergen in Gierle, in nieuwe speeltoestellen in het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol of in familievriendelijk sanitair in Camping De Zeven Geitjes in Vorselaar. "Met gerichte investeringen kunnen we voor families echt een verschil maken", zegt Weyts. (DILA)