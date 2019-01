Horecamonument Pelgrom kiest nieuwe koers: legendarische kelders opgefrist, bier en gerechten op en top Belgisch philippe truyts

23 januari 2019

10u30 11 Antwerpen Voor niets of niemand staat de tijd stil. Zelfs niet voor een horecamonument. Café-restaurant Pelgrom in de Pelgrimstraat heeft zijn onvergelijkbare, middeleeuwse kelders nog. Maar de menukaart en het interieur zijn totaal hérdacht. Bier, wijn en gerechten: 100 procent Belgisch.

Vergeef het ons: we hielden van de eighties. Als het ons bovengronds te druk werd of we de beiaard beu waren, doken we graag onder in de Pelgrom. Kaarsen op tafel, barokke muziek als rustpunt. Toch als er plaats was. Want vaak was het volle bak. Toenmalig eigenaar Jean Badts had het pand in 1978 gekocht. Hij werkte vier jaar om de vijftiende-eeuwse kelders uit te graven. Die lagen vol puin.

Terreur

Johan Snoeys (51) werd in 1993 de nieuwe eigenaar. Dat ging lang goed. Voor buitenlandse toeristen was de Pelgrom een ‘must see’. “Toen kwam november 2015”, vertelt Snoeys. “De aanslagen in Parijs. Vier maanden later: Zaventem en Brussel. De perceptie nekte ons. De groepen bleven weg. Onze ‘buitenlandse’ omzet stortte in elkaar. En ook de Antwerpenaar bleef vaker thuis. In 2017 volgde de knip van de Leien. Ik begon te panikeren. Met kameraden gingen we brainstormen. Een marketeer zei me: ‘Sterk merk, de Pelgrom. Maar niet meer sexy.’ Even dacht ik: maak er een Bierstube van. Dat idee liet ik snel varen. Het concept ‘bier’ bleef wél hangen. En plots wist ik het: laten we hélemaal Belgisch gaan. Voor bier, wijn, sterke drank én gerechten. Maar welke muziek moest ik spelen? Het antwoord kwam toen ik de Belpop 100 beluisterde. We hebben echt véél goede bands.”

101 bieren

Als je binnenkomt, zie je meteen een make-over. Aan het plafond hangen luchters gemaakt van halve vaten bier. De toon is gezet. In de kelders – in de lengte tweederde van de Pelgrimstraat - valt je blik onvermijdelijk op de toog: 24 design tapkranen én een wand met 101 bieren in een houten kast. Rode barkrukken steken mooi af tegen het donkergroen van de toog. Voor de fijnproevers is er de ‘degusharing’: je krijgt een plankje met twee degustatieglazen van 12,5 centiliter en twee flesbieren. Bij elke combinatie hoort een catchy Engelse term: ‘two of a kind’, ‘go to the abbey’, ‘easy & hoppy’.

Alle gerechten zijn bereid met bier, dus wordt er ook telkens een bijpassend biertje op de kaart vermeld. Alle producten zijn inlands. Je verwacht Vlaamse klassiekers en je wordt niet teleurgesteld: denk aan kaas- en garnaalkroketten, stoofvlees, konijn met pruimen, waterzooi en chocomousse. Vegetariërs worden gelukkig ook niet vergeten.

Millennials

“We krijgen veel positieve reacties”, zegt Snoeys. “Er komen nu opnieuw meer vaste klanten, ook de jeugd keert zoetjesaan terug. Weet je, de generatie van millennials heeft héél andere verwachtingen. Ze eten één schotel, geen menu. Daarom is beleving zo belangrijk. Focussen op buitenlandse toeristen doe ik niet meer.”

www.pelgrom.be