Horeca en handelaars Jezusstraat boos op stad 28 april 2018

02u48 0

In een open brief aan het stadsbestuur maken handelaars in de Jezusstraat zich druk over de gevolgen van de vele werken in de omgeving. "De klanten blijven weg."





De knip van de Leien en de werken aan het Operaplein zijn al een harde dobber, maar ook in de Jezusstraat zélf wordt de straat opengelegd. Daar komt binnenkort nog de Sint-Jacobsmarkt bij. De handelaars betwisten niet dat er werken nodig zijn. Maar intussen waren er al faillissementen. Een aantal cafés en tavernes speelden zonder alternatief hun terrasvergunning kwijt.





Bij schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) is er begrip voor de frustratie van de handelaars. Hij wil hen op zijn kabinet ontvangen en wijst alvast op een nieuwe bereikbaarheidscampagne in mei. (PHT)