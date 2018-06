Hooliganproces wordt regelrechte stadsderby 27 juni 2018

De supporters van Beerschot-Wilrijk en Royal Antwerp kunnen de datum van de eerstvolgende stadsderby alvast in hun agenda zetten: 22 oktober. Plaats van afspraak: zaal D1 in het Antwerpse justitiepaleis. Vanaf 9 uur 's morgens moeten daar twee supporters van Beerschot en 22 supporters van Antwerp terechtstaan voor baldadigheden tijdens het voetbalseizoen van 2016-2017.





De Beerschot-aanhangers staan terecht voor hun baldadigheden tijdens de derby tegen Lierse. De Antwerp-aanhangers moeten uitleg verschaffen over hun aanval op de supportersbussen van Beerschot die in het centrum van Mortsel werden aangevallen.





Enkele advocaten vroegen het proces tegen de Antwerp-aanhangers uit te stellen. Tegen hen loopt een nieuw gerechtelijk onderzoek. Zij worden ervan verdacht als een privé-militie gehandeld te hebben tijdens gevechten met harde supporterskernen van Brugge, Luik, Waasland-Beveren en Genk. De rechter ging niet in op die vraag tot uitstel. (PLA)