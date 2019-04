Hooikasteel in lichterlaaie: ruim dertig kinderen ontsnappen aan vlammen Jan Aelberts

14 april 2019

14u36 37 Antwerpen Het hooikasteel t egenover de Kinderboerderij van het Antwerpse Rivierenhof is volledig in vlammen opgegaan. De ruim 30 kinderen die er aan het spelen waren, konden allemaal op tijd ontsnappen.

Het kasteel was nog maar een uurtje open toen één van de balen vuur vatte. Op dat moment waren er zo'n dertig à veertig kinderen aan het spelen. Al snel schoot ook de rest van het kasteel in brand. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand is nog geen zekerheid.

Ook mama Rein van Lier trok naar het Rivierenhof met haar drie kinderen voor wat een vrolijke middag moest worden. “Het kasteel was nog maar een uurtje open toen er rook uit de balen kwam”, vertelt ze. “Alle kinderen werden onmiddellijk van de hooibalen gehaald. In geen tijd stond het kasteel in lichterlaaie. We moesten allemaal naar de kinderboerderij, ver van de rook en de vlammen. Tien minuten later stond de brandweer hier. De kinderen zijn vooral teleurgesteld dat ze niet langer hebben kunnen spelen in het hooi.”

Volgens de aanwezige ouders zou één van de kinderen met vuur gespeeld hebben in het kasteel, al kan dat voorlopig niet bevestigd worden.