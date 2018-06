Hoogstraat en omgeving begin 2019 op de schop 16 juni 2018

De Hoogstraat in het historische centrum van Antwerpen en enkele andere straatjes in de onmiddellijke omgeving gaan begin 2019 op de schop.





Het rioleringsstelsel in de Grote Pieter Potstraat, Haarstraat, Haverstraat, Hoogstraat en de Kleine Pieter Potstraat is versleten en moet vervangen worden. Van die gelegenheid wordt meteen ook gebruik gemaakt om de bestrating te vernieuwen.





Omdat de stad en het district Antwerpen wachten tot de heraanleg van de Sint-Jansvliet afgerond is, beginnen de werken in de historische straatjes in het voorjaar van 2019. De werken zullen ongeveer tien maanden duren en gebeuren in verschillende fases.





(BJS)