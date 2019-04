Hoogbouw, groen en orde: MAS toont het Linkeroever van Le Corbusier in nieuwe tentoonstelling ADA

03 april 2019

Le Corbusier en Antwerpen, op het eerste gezicht zouden die twee niets met elkaar te maken hebben. Maar Linkeroever had er vandaag helemaal anders kunnen uitzien als de stadsplannen van de Zwitsers-Franse architect in 1933 werden doorgevoerd. Hoe Linkeroever er dan had uitgezien ontdek je in de nieuwe tentoonstelling Le Corbusier: Linkeroever & Chandigarh in het MAS

Weg met tierlantijntjes en overdadige versiering maar functionaliteit en orde. Dat moet zo wat het levensmotto van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier zijn geweest. In de jaren ‘30 van de twintigste eeuw was hij willens nillens pionier op vlak van stadsontwikkeling. “Wonen gebeurde in zijn visie in de hoogte, omgeven door open, groene ruimtes. Alles strikt gescheiden. Zelfs de wegen werden van elkaar onderscheiden wat ervoor zou zorgen dat voetgangers zich los van het autoverkeer zouden verplaatsen,” vertelt curator Sandra Lintermans. Toch kreeg hij ook heel wat tegenwind vooral omdat oude stadskernen er in zijn visie vaak moesten aan geloven.

In 1933 schrijft de stad Antwerpen een internationale wedstrijd uit om een nieuwe moderne stad te ontwikkelen voor Linkeroever. Vijf jaar lang werkte Le Corbusier aan zijn plan om “een stad in het groen” te bouwen voor 500.000 inwoners. Dat plan is meteen het paradepaardje van de tentoonstelling. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar het is ons toch gelukt om het originele plan uit 1933 te kunnen tonen. Omdat het in zo een slechte staat was, werd het eerst grondig gerestaureerd,” zegt Lintermans. Uiteindelijk werd er geen winnaar geslecteerd. Het Linkeroever zoals we het vandaag kende, kreeg pas vorm in de jaren ‘60.

De tentoonstelling laat je kennismaken met die plannen maar ook met de visie van Le Corbusier. Wat uiteindelijk niet lukte op Linkeroever, kon de architect wel doorvoeren in India waar hij een hele nieuwe hoofdstad uit de grond stampte: Chandigarh.

Le Corbusier: Linkeroever & Chandigarh loop van 6 maart tot en met 18 augustus. Naast de tentoonstelling zijn er ook lezingen, vakantieateliers en een aanbod voor families. Meer info vind je www.mas.be.