Honderd agenten beschermt Koerdische moordenaars tegen wraak van Turkse slachtoffers Patrick Lefelon

26 februari 2019

20u09 0 Antwerpen Amper enkele uren na de dodelijke schietpartij in de Brederodestraat in Antwerpen zetten voorbijgangers op zaterdag 2 februari hun gsm-beelden online. Daarop was te zien hoe de 60-jarige Mehmet Y. met getrokken pistool de neven Emre en Ozan Sogutlu neerschoot. Ondanks al die beelden werd dinsdagochtend toch een reconstructie uitgevoerd.

Mehmet Y. vuurde twee salvo’s, met enkele minuten tussenpauze, af op de neven. Emre overleed. Ozan kreeg een kogel tegen het ruggenmerg en is voorlopig verlamd in de onderbenen. Een voorbijganger die hulp bood, werd ook in de benen geschoten.

De politie zette voor de reconstructie het hele arsenaal aan technische middelen in voor de bescherming van de Koerdische verdachten. Al wekenlang gonst het van geruchten dat de Turkse families uit zijn op wraak tegen de Koerdische daders. Een deel van de Koerdische familie is naar het buitenland gevlucht.

Het stuk van de Brederodestraat waar de schietpartij zich afspeelde, werd overdekt met tenten. Zo kon niemand vanuit de aanpalende woningen de daders bezig zien tijdens de reconstructie. Vanop de daken hielden scherpschutters de huizen in de gaten. Zelfs een drone werd bovengehaald om de omgeving te beveiligen.

De politie stuurden tientallen agenten van bemiddelingsteams de straat op om bewoners en toeschouwers te woord te staan.

Verdachten Mehmet Y. en zijn zoon Nihat Y. werden met gepantserde wagens van de federale politie aan- en afgevoerd naar de gevangenis van de Begijnenstraat.

Na afloop van de reconstructie hadden de werknemers van de stad Antwerpen in een mum van tijd het tentendorp weer opgebroken. De extra bewakingscamera van de politie blijft voorlopig wel in de Brederodestraat staan.