Homoprostitués verdacht van roofmoord op Leo (59) ALLEENSTAANDE MAN IN DE VAL GELOKT PATRICK LEFELON

11 juni 2018

02u38 0 Antwerpen Twee Roemeense homoprostitués zitten in de gevangenis voor de moord op Leo Van Rentergem (59). Leo had de mannen leren kennen in de homocafés rond het Astridplein. "We hebben Leo dikwijls verwittigd voorzichtiger te zijn in zijn contacten", zegt zaakvoerder Xavier van café Rainbow.

De twee verdachten werkten officieel als seizoenarbeider in de fruitteelt. Na hun uren hingen zij rond aan het Centraal Station waar zij hun diensten tegen betaling aan oudere mannen aanboden. De contacten speelden zich af in de toiletten van cafés of in de sekscinema's rond het Astridplein. Eén cinema is al gesloten, de laatste gaat eind dit jaar dicht.





De arrestatie van de twee Roemeense verdachten zorgt voor opluchting in Deurne-Noord waar Leo Van Rentergem in een appartement aan de Confortalei woonde. "Lafaards zijn het. Ik ben blij dat ze gepakt zijn. Wie zo een zachtaardige en lieve man als Leo kwetst en berooft, verdient geen plaats in onze samenleving", reageert een kennis op sociale media.





Een buurtbewoner trof de vermoorde Leo Van Rentergem op 23 mei in zijn woonkamer aan. Hij was neergeslagen en mogelijk ook gewurgd. De moord was al op zondagavond 20 mei gebeurd maar werd door het lange weekend pas woensdag opgemerkt.





Erfenis

Vriendin Simonne Van Dijck: "Leo kwam op zaterdag en zondag meestal naar de cafés rond het Astridplein. In café 'In de Stad Aalst' heb ik die laatste zondag nog met hem gepraat. Sinds enkele weken was hij smoorverliefd op twee Oost-Europese mannen die hij in de buurt had leren kennen. Hij kloeg wel dat die gasten achter zijn geld zaten. Leo vertelde dikwijls dat hij het geld van zijn erfenis thuis bewaarde."





De vrienden hadden Leo gewaarschuwd niet iedereen zomaar bij hem thuis binnen te laten. Maar Leo snakte naar genegenheid. "Alleen is ook maar alleen", antwoordde hij dan.





Die zondag 20 mei ging Leo later op de avond langs in het homocafé Rainbow aan de Van Schoonhovestraat, in het homomilieu grappend 'Rue Vaseline" genoemd. Zaakvoerder Xavier van café Rainbow was één van de eerste getuigen die door de gerechtelijke politie werd ondervraagd.





Xavier: "Leo kwam hier dikwijls met vrienden, maar die zondag zat Leo alleen aan de toog. Rond 21 uur is Leo vertrokken naar het Astridplein."





Of hij daar met iemand had afgesproken of de twee Roemeense mannen toevallig ontmoette, is niet duidelijk. Feit is wel dat hij de twee mannen meenam naar zijn appartement in Deurne. Zij gingen er na de moord vandoor met het geld en waardevolle spullen van Leo.





De moordbrigade van de federale recherche bouwde het moorddossier de voorbije drie weken zorgvuldig op tot zij vorige vrijdag toesloegen. 's Morgens werden huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van de twee verdachten. Er werd heel wat belastend materiaal aangetroffen. De mannen werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van roofmoord. Zij verschijnen begin deze week voor de raadkamer.