Homoclub verzegeld wegens "besmeurde muren" 09 mei 2018

02u47 0 Antwerpen Homoclub Random op de hoek van de Geulinckxstraat en de Van de Wervestraat is op bevel van burgemeester De Wever verzegeld. De club neemt een loopje met de basisvereisten van hygiëne. Het verslag van het prostitutieteam van de politie laat weinig aan de verbeelding over.

De buurtbewoners hadden al herhaaldelijk geklaagd over club Random op de hoek van de Van de Wervestraat. Lawaai op straat en foutparkeren waren de grootste hinderpunten. Het prostitutieteam van de politie kwam enkele keren langs voor controle. Zowel in februari als in maart stelden de agenten flagrante tekortkomingen vast op het vlak van hygiëne.





Woordvoerder Johan Vermant van het kabinet-De Wever: "Het prostitutieteam trof er gebruikte condooms aan verspreid over de ruimtes, lichaamsvocht en bruine spetters op wanden en vloer, en een sterke urinegeur doorheen het gebouw. Dit gebrek aan hygiëne houdt een gevaar voor de openbare gezondheid in, zoals besmetting met HIV of hepatitis."





Ook de brandveiligheid bleek niet in orde. De uitbater kreeg verschillende waarschuwingen. Maar omdat er geen beterschap kwam, besloot de burgemeester de seksinrichting te sluiten. Zodra de eigenaar kan aantonen dat zijn zaak door een erkende poetsfirma is onder handen genomen, kan hij een heropening vragen.





De eigenaar is hardleers. Na de verzegeling van vrijdag deed hij zaterdag zijn club gewoon weer open. Rond middernacht viel de politie opnieuw binnen, zette alle klanten op straat en verzegelde de club een tweede keer.





(PLA)