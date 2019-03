Homejackers moeten man 17.500 euro na zelfmoord van echtgenote: “Een aalmoes” Patrick Lefelon

28 maart 2019

19u43 0 Antwerpen Twee Tsjetsjeense gangsters moeten zeven jaar na de feiten een bijkomende schadevergoeding van 17.500 euro betalen aan een man uit Kemzeke. “Een aalmoes”, vindt de man die zijn vrouw zag wegkwijnen en uiteindelijk zelfmoord plegen na de uiterst gewelddadige homejacking.

De Tsjetsjenen Daoud Pachaiev en Ruslan Atajev werden veroordeeld tot 8 en 10 jaar cel voor de homejacking bij het echtpaar G. uit Kemzeke op 28 januari 2012. Meneer G. was een verzamelaar van gouden muntstukken. De Tsjetsjenen waren getipt dat er voor 28.000 euro munten in de kluis lagen. Zij vermomden zich als politiemannen en belden in Kemzeke aan. Eenmaal binnen bedreigden zij het koppel en losten twee schoten net naast het hoofd van meneer G. toen hij de kluis niet snel genoeg open kreeg.

Zowel G. zelf als zijn echtgenote kregen te kampen met een posttraumatisch stresssyndroom. De echtgenote van G. moest in een instelling opgenomen worden. De rechtbank erkent dat zij ernstige morele schade heeft opgelopen door de homejacking. Begin 2017 heeft ze op 70-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd.

Meneer G. (74) kreeg op het proces in 2013 een voorlopige schadevergoeding toegekend. Deze maand stapte hij opnieuw naar de Antwerpse rechtbank om de definitieve schadevergoeding te laten bepalen. Hij eiste 70.000 euro voor zichzelf en ook 70.000 euro voor zijn overleden echtgenote.

De rechters reduceren de gevraagde schadevergoedingen tot 7.500 voor meneer, en 10.000 euro voor de erfgenamen van zijn overleden echtgenote. G. is bijzonder teleurgesteld. “De gevolgen van die homejacking draag ik al zeven jaar mee. Mijn echtgenote is dat geweld nooit te boven gekomen. Beseffen die rechters wel wat zoiets doet met een mens? Ik denk het niet.”

De twee homejackers zitten nog in de gevagenis. Een derde verdachte is nooit gevonden. De vermeende tipgever, een goudhandelaar uit het Antwerpse, werd in eerste aanleg veroordeeld maar in beroep vrijgesproken.