Homejacker foltert 87-jarig slachtoffer VERDACHTE WORDT NIET VERVOLGD VOOR ONTSNAPPING UIT GERECHTSHOF PATRICK LEFELON

29 maart 2018

02u36 0 Antwerpen Tazi Hamed (31) die een jaar geleden met veel geweld een 87-jarige weduwe in haar huis in Antwerpen-Zuid overviel, riskeert 8 jaar cel. De man werd gepakt maar ontsnapte bij zijn overbrenging naar het gerechtshof. Zijn ontsnapping zorgde vorige zomer tot politiek gekrakeel tussen burgemeester Bart De Wever en justitieminister Koen Geens.

De Marokkaan Tazi Hamed wil schoon schip maken. Zijn crimineel leven heeft lang genoeg geduurd. Bij de start van het proces bekende hij gisteren zonder tegenpruttelen de homejacking bij de 87-jarige Ilse Hiby van 3 juli 2017. De alleenstaande vrouw lag in haar bed te lezen toen Tazi Hamed 's nachts binnenbrak. Hij bedreigde haar met een mes en bond haar met elektriciteitsdraden vast aan de trapleuning. Dan doorzocht hij het huis. Toen Ilse aangaf dat er geen cash geld in huis was, werd Hamed kwaad en gaf haar een klap in het gezicht. Die klap ontkent de man wel.





Hamed Tazi werd onmiddellijk na de homejacking opgepakt. Hij had de gestolen fiets van Ilse Hiby op straat weggegeven aan een voorbijganger. Die vond dat nogal vreemd en belde de politie. Een patrouille onderschepte Tazi en doorzocht zijn rugzak. Er staken onder meer juwelen in die net bij Ilse Hiby waren gestolen.





"Mijn cliënt heeft de homejacking eerst ontkend, vooral uit schaamte", aldus Advocaat Ben Crosiers. "De man beseft dat hij er een puinhoop van gemaakt heeft. Al 18 jaar verblijft hij illegaal in België en dat bracht alleen maar problemen mee. Zijn relaties liepen stuk, het contact met zijn zoon verwaterde en hij leefde van de diefstal. Hij zat in het verleden al vijf jaar in de gevangenis. Mijn cliënt zal deze straf aanvaarden en uitzitten, en dan terugkeren naar zijn thuisland Marokko."





De openbare aanklager vorderde 8 jaar cel omdat er ook sprake is van foltering. "Deze kranige, bejaarde dame is onmenselijk behandeld. Twee uur lang lag zij vastgebonden aan handen en voeten op de overloop van de trap. Zij hoorde amper iets omdat ze haar hoorapparaat al had uitgedaan voor het slapengaan. Pas toen zij een windvlaag voelde, leidde zij daaruit af dat de overvaller vertrokken was. Het slachtoffer houdt fysieke en geestelijke schade over aan die brutale overval", aldus de aanklager.





Advocate Nathalie Van Sande schetste de zware gevolgen voor slachtoffer Ilse Hiby (87). "Na de ontsnapping van Hamed Tazi uit het gerechtshof hebben de kinderen wekenlang bij hun moeder gelogeerd. Zij was doodsbang dat die brutale man zou terugkomen. Nu is er een alarmsysteem geïnstalleerd. De kosten daarvoor vorderen wij terug van de verdachte."





Ontsnapping

Hamed Tazi werd dezelfde avond van de overval op Ilse Hiby gearresteerd. Twee weken later ontsnapte hij toen agenten hem overbrachten naar het hof van beroep.





Advocaat Ben Crosiers: "Mijn cliënt sprong samen met een kompaan uit een combi. Zij liepen elk een kant op. De agent die mijn cliënt achtervolgde, gleed uit en moest hem laten gaan. Voor die ontsnapping wordt mijn cliënt niet vervolgd."





Twee maanden later werd Hamed Tazi in Amsterdam gearresteerd. Sindsdien zit hij in de gevangenis van Antwerpen.