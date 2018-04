Homejacker die bejaarde foltert, krijgt 8 jaar cel 17 april 2018

02u34 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Hamed Tazi veroordeeld tot acht jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de gewelddadige overval op een 87-jarige weduwe. De dertiger was binnengedrongen in haar woning op het Antwerpse Zuid en had de bejaarde vrouw vastgebonden, geslagen en beroofd. Zij kreeg 32.022 euro schadevergoeding toegekend.

Het slachtoffer Ilse H. was op 2 juli 2017 aan het lezen in haar bed, toen Hamed Tazi plots voor haar stond. Hij bedreigde haar met een mes en bond haar met elektriciteitsdraden vast aan de trapleuning. Dan doorzocht hij het huis. Toen Ilse aangaf dat er geen cash geld in huis was, werd Hamed kwaad en gaf hij haar een klap in het gezicht. Die klap ontkent de man wel. Hij ging er uiteindelijk met haar juwelen, een beetje geld en een fiets vandoor. De oude dame kon zich na twee uur loswringen, maar toen ze de politie wilde bellen, bleek dat Hamed Tazi haar telefoon vernield had. Ze moest te voet hulp gaan zoeken.





Voorbijganger

De homejacker kwam echter niet ver. Hij werd onmiddellijk na de homejacking opgepakt. Hij had de gestolen fiets van Ilse H. op straat weggegeven aan een voorbijganger. Die belde politie. In zijn rugzak vond de politie de gestolen juwelen en geld. De sectie geweld van de lokale recherche Antwerpen voerde het onderzoek tegen de man en haalde hem ook terug uit Amsterdam toen Hamed Tazi even ontsnapt was uit het Antwerpse gerechtshof. Die ontsnapping zorgde voor een fikse rel tussen burgemeester De Wever en justitieminister Geens.





"Traumatiserend"

De rechter noemde de feiten 'uiterst verwerpelijk en laakbaar'. "Het slachtoffer werd gewond aan haar lot overgelaten terwijl de dader urenlang het huis doorzocht. Dat is traumatiserend voor het slachtoffer en haar familie, en verhoogt het algemene onveiligheidsgevoel in de samenleving. Enkel een lange en effectieve gevangenisstraf is gepast", aldus de rechter. (PLA)