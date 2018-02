Homejacker deelt klap uit om moeder te verdedigen 24 februari 2018

02u27 0 Antwerpen Jason V. die in de cel zit voor een homejacking bij transportbaas Filip Palmans in Schelle, stond gisteren in een andere zaak voor de rechtbank. De twintiger zit nog altijd in voorarrest in de homejacking. Hij bedreigde toen niet enkel Palmans maar hield ook diens vrouw en hun jonge baby onder schot.

Gisteren moest Jason V. zich verantwoorden voor een vechtpartij in de Abdijstraat. Hij had daar een Marokkaanse man een flink pak slaag gegeven. De ruzie begon toen de moeder de hulp van Jason V. inriep omdat zij op straat werd lastiggevallen. Jason V. die twee straten verder was, liep naar de Abdijstraat en zag daar een man lopen die aan de beschrijvingen van zijn moeder voldeed. Na de openingszet "Wat is uw probleem, man?" gingen de mannen op de vuist. De Marokkaanse man beweerde dat hij een kopstoot kreeg, tegen de grond viel en daar ook op flink wat trappen en slagen werd getrakteerd. Hij betichtte Jason V. ook van racisme. Voor de procureur verdient Jason V. daarvoor een effectieve straf van 10 maanden.





Vrijspraak

Hij is eerder al veroordeeld voor slagen en verwondingen. De klacht voor racisme liet de procureur vallen. Mounir Souidi, de raadsman van Jason V., vroeg de vrijspraak. De Marokkaanse man had als eerste geweld gebruikt. Hij had Jason V. vastgegrepen en probeerde hem te slaan.





Jason V. deelde daarop één klap uit en werd dan door zijn vader achteruit getrokken. "Als het allemaal zo erg was, waarom is het slachtoffer vandaag dan niet op het proces?", bedacht Souidi zich. De rechtbank doet uitspraak op 6 maart.