Hollywood aan de Schelde krijgt galavertoning in De Roma Philippe Truyts

08 november 2018

Hollywood aan de Schelde, het levenswerk van filmmaker Robbe De Hert (75), start zijn bioscooploopbaan op 27 december met een galavertoning in De Roma in Borgerhout. De documentaire over de geschiedenis van de Vlaamse film heeft De Hert een paar decennia gekost. Na 27 december zal de film in bioscopen en culturele centra over heel Vlaanderen te zien zijn.

Voor de film zijn honderden regisseurs, scenaristen en acteurs geïnterviewd. Het filmfestival van Oostende kreeg op 14 september de primeur. Robbe De Hert, de jongste jaren geplaagd door ernstige gezondheidsproblemen, kreeg daar zijn eigen ‘ster’. Tot twee jaar geleden leek de afwerking van de documentaire ijdele hoop, maar na een pakkend interview in onze krant kwam spontaan een crowdfunding op gang. Zo was er een benefiet in de Arenbergschouwburg en trokken Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) en de stad Antwerpen de portefeuille open.

In de film wisselen interviews met al lang overleden groten als Hugo Claus, Bobbejaan Schoepen en André Delvaux en de nieuwe generatie cineasten – Erik Van Looy, Adil El Arbi – af met unieke archiefbeelden, fragmenten uit een eeuw Vlaamse film en opnames op filmsets.

Praktisch

Hollywood aan de Schelde, donderdag 27 december om 20 uur, in De Roma. Tickets: www.deroma.be