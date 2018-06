Hollebeekvallei ongerust over plannen stad 11 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Bewoners van de Hollebeekvallei, een groene corridor die Wilrijk met Hoboken verbindt, vrezen dat hun huis minder waard of onteigend zal worden. De stad wil het groen vrijwaren door er parkgebied van te maken en het groen te vergroten.

Het buurtpark moet tussen de Hollebeekstraat, de Gaspar Verreyckensstraat, de Lucas Henninckstraat, de Daniël Herreynslaan en de Zwaantjesstraat liggen. In de verschillende visies van het plan zouden op termijn tot 100 woningen moeten verdwijnen voor nieuw groen. Een aantal gebouwen zou vervangen worden door nieuwe, hogere appartementsblokken die beter aansluiten op het nieuwe park.





Voorlopig gaat het nog maar om een voorstudie, dus de plannen zijn nog niet definitief maar Johan Rousseeuw, bewoner van de Gilles Verdonckstraat 24 kreeg wel al een aangetekend schrijven in de bus. "Een 'opheffing van verkaveling'", zegt Johan.





Afbreken

"Die opheffing houdt in dat we niet langer ons huis kunnen verbouwen volgens de huidige bouwvoorschriften. Daarop zijn we het voorontwerp van het RUP gaan inkijken en daarin staat dat 'in het ideale scenario' onze woonst en die van onze buren zou worden afgebroken! Natuurlijk zijn wij verontrust", zegt Johan nog.





"Wij zijn voor het behoud van het groengebied Hollebeek, maar als ze 100 woningen gaan afbreken om dan nieuwe appartementen 'in' het parkgebied te bouwen, twijfel ik aan de goede bedoelingen van de stad."





De Hollebeekvallei zorgt al meer dan 10 jaar voor beroering, een eerder plan tot massale onteigeningen van tuinen werd afgevoerd na 560 bezwaarschriften uit de buurt. (DILA)