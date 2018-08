Holebi-jongeren zetten zichzelf in de etalage op de Meir 09 augustus 2018

De vaste paspoppen in de etalage van Peek & Cloppenburg op de Meir werden gisteren vervangen door twaalf jongeren van Wel Jong Niet Hetero. De jongeren hadden een duidelijke boodschap aan reclamemakers en media en riepen op tot meer zichtbaarheid van LGBT+-rolmodellen.





"We zien te weinig holebi-jongeren in de media opduiken. Ook reclamemakers vervallen heel vaak in stereotiepen", zegt Sander Cornelis, coördinator van Wel Jong Niet Hetero. "Ze verkopen ons het perfecte leven met in de hoofdrol het gelukkige ezin met een mama, papa, zoon, dochter en een hond. Helaas duiken er zelden holebi's of transgenders op in deze ideale wereld. Nochtans zitten er heel wat jongeren op subtiele rolmodellen als deze te wachten. We stellen daarom deze jongeren voor als hippe koopwaar in felgekleurde t-shirts en prima modellen voor reclamecampagnes. Via tags rond hun hals laten we aan voorbijgangers ook heel expliciet zien dat het om homo- lesbische of transgenderjongeren gaat. We drukken zo de voorbijgangers met de neus op de feiten."





Passanten konden op de foto gaan met de jongeren in een fotoframe dat over de etalageramen gekleefd werd. Deze foto's worden intussen volop gedeeld op social media met de hashtag #lgbtmodel. "De reacties waren over het algemeen positief. Heel wat voorbijgangers, van alle leeftijden en culturen, wilden met onze gelegenheidsmannequins op de foto of staken hun duim omhoog", zegt Sander. "Eén Russische dame kwam klagen dat ze deze actie 'schandalig' vond maar al snel kreeg ze tegenwind van andere shoppers die de actie wel konden smaken." (DILA