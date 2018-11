Hogeschooldocent debuteert met keiharde misdaadroman Philippe Truyts

13 november 2018

20u40 0 Antwerpen Niet voor tere zielen: met ‘Geen Mekka aan de Stroom’ maakt Edegemnaar Philippe Desmet (56) een bikkelhard debuut. Haat, seks en geweld razen door Antwerpen na de moord op een popsterretje. Centraal staat de machtsstrijd tussen een brouwersfamilie en de allochtone bevolking. “Ik vroeg me vaak af hoe ver ik kon gaan met fictie”, vertelt de hogeschooldocent.

Philippe Desmet werkte drie jaar aan zijn misdaadroman. “Wie de cover en de titel ziet, zou kunnen denken dat ik sympathiseer met extreemrechts. Terwijl ik toch eerder progressief ben. Maar dat mag je niet blind maken voor de realiteit. Op dit moment lukt het samenleven in Antwerpen niet zo goed, op termijn zal het wel in positieve zin evolueren. Ik ben daar niet pessimistisch over. We hebben geen keuze: we moeten met elkaar samenleven. Zestig procent van de kinderen tot 14 jaar in de stad zijn van allochtone origine. Ik heb op AP Hogeschool de kleur enorm zien toenemen.”

Het nieuws over afrekeningen in het drugsmilieu inspireerde Desmet. Er zijn gelijkenissen met de thematiek van de film ‘Patser’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah. “Toen mijn boek klaar was, zei Adil dat hij aan een vervolg denkt. Ik heb hem mijn manuscript gestuurd. Je weet nooit.”

Desmet voert ook twee racistische Antwerpse agenten op: Milders en Macquoi. “Maar net zoals ik slechteriken af en toe een goede kant toedicht, hebben ook de goedaardige personages verkeerde trekjes. Het is een hard verhaal, maar niet noodzakelijk met een slecht einde. Ik ben trouwens aan een nieuw boek bezig: een liefdesroman.”

Antwerpen