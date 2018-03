Hogeschool houdt 'mamasalon' 01 maart 2018

02u58 0

De Karel de Grote-hogeschool organiseert sinds januari een 'mamasalon' op woensdagvoormiddag. Mama's met jonge kinderen die vragen hebben, kunnen dan terecht bij de studenten vroedkunde en pedagogie. "We merkten uit de buurt en van onze partners dat er wel een vraag was naar een laagdrempelig manier om een aantal vragen op tafel te leggen. Die kunnen wij voor de mama's beantwoorden. Maar er is daarnaast ook vooral een sociaal contact mogelijk met andere mama's. Onderling kunnen ze dan tips en tricks uitwisselen", vertelt één van de initiatiefneemsters, Tinne Vercauteren van KdG. Het mamasalon wordt mee georganiseerd door 'Het Huis van het Kind' dat sinds kort ook een vestiging heeft op de zuid-campus van de hogeschool. (NBA)