Hof moet beslissen over bevoegdheden in zaak rond Omega Diamonds Wouter Spillebeen

14 maart 2019

16u32 0 Antwerpen In de zaak rond het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds is er vandaag in het Gentse hof van beroep gepleit over waar het hof al dan niet voor bevoegd is. Op 27 maart zal de rechter een tussenarrest vellen.

Volgens de dienst Douane en Accijnzen verkreeg het bedrijf invoervergunningen voor grote partijen diamanten op basis van foute en onvolledige informatie. Tussen 2003 en 2008 zou het bedrijf zo 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben ingevoerd. Er zou gesjoemeld zijn met informatie over de oorsprong, de waarde en de leverancier van de diamanten, maar volgens Omega Diamonds is daar niets van aan.

De vordering van Douane en Accijnzen is niet mals. Ze vroegen 4,6 miljard euro, de volledige waarde van de diamanten, plus een boete van 2,29 miljard euro. De Antwerpse rechtbank en het Antwerpse hof van beroep oordeelden dat de claim afgewezen moest worden, maar het Hof van Cassatie verbrak de vrijspraak voor Omega Diamonds op basis van een procedurefout.

Daardoor moet de hele rechtszaak overgedaan worden in het Gentse hof van beroep. Maar vooraleer de advocaten kunnen pleiten over de grond van de zaak, moet het hof zich buigen over de vraag waar ze wel en niet voor bevoegd zijn. Op 27 maart beslist de voorzitter van het hof daarover, waarna de zaak uitgesteld zal worden voor een eventuele latere behandeling.