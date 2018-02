Hockeyspelers starten sociaal netwerk 22 februari 2018

Scorrd, zo heet het nieuwe platform waar hockeyspelers, -coaches, en -clubs zich sinds gisteren op kunnen inschrijven. De Belgisch-Spaanse startup brengt hockeyspelers, -coaches en -clubs met elkaar in contact. Gebruikers delen op een interactieve manier hun interesses en sportieve ambities met de wereldwijde hockeygemeenschap. Het initiatief komt van de jonge Antwerpse ondernemers Sébastien Commeyne (28), Sven Böhne en Oriol Peremiquel (30), een voormalig Spaans international die ook bij de Dragons speelde.





"Oriol en ik zijn gebeten door hockey, maar we merkten dat er onvoldoende mogelijkheden waren om relevante informatie over de sport te vinden. Aangezien hockey in sneltempo groeit, willen we spelers en coaches helpen om in contact te komen met clubs. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat het bouwen van één community waar alle hockeyliefhebbers met elkaar in contact kunnen komen, de sport kan promoten en de hockeymarkt wereldwijd kan openen", zegt Sébastien Commeyne.





Hockey is, zeker sinds de zilveren medaille van de Belgian Red Lions op de Spelen in Rio, een snel groeiende sport. Intussen zijn er 45.000 actieve spelers in ons land. Sinds 2014 is alleen al de Belgische hockey gemeenschap met bijna 30% gegroeid. (DILA)