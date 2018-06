Hobbyfotografen dwalen door oud justitiepaleis CONCIËRGEKOPPEL NANCY EN DANNY: "BIJNA ELKE DAG IS HET PRIJS" NINA BERNAERTS

04 juni 2018

02u35 0 Antwerpen Het oude justitiepaleis blijkt een gegeerde locatie voor hobbyfotografen.

Onlangs verscheen het gebouw op een website voor 'urban explorers' en sindsdien breken ze 'en masse' binnen. Voor conciërges Nancy Malomgré en Danny Smits is het stilaan genoeg geweest.





"Al meer dan een week krijgen we elke dag ongewenst bezoek over de vloer", vertelt Nancy, die al meer dan 23 jaar in het justitiepaleis woont.





Gerust slapen kan ze niet meer, continu is er geluid te horen. "Ik heb het nooit akelig gevonden om hier te wonen, het is mijn thuis. Maar de laatste week is dat toch veranderd. Het is vorige zaterdag begonnen, een raam dat open stond, geluid in de gangen. En dan gaan zoeken maar niemand vinden."





Logisch, want het oude gerechtshof is een labyrint van wel of niet verborgen kamers en gangen met valse wanden en deuren. Een kat- en muisspel kan hier eeuwig duren. "We belden de politie altijd maar ook zij moesten na een tijdje de zoektocht staken. We dachten ook dat het eerst om vandalen of kwajongens ging. Maar aan de voetafdrukken die ze achterlieten in het stof, bleek duidelijk dat het om volwassenen gaat. '"





Website

Het was een andere medewerker van Justitie die Nancy en Danny even gerust kon stellen op woensdag. "Tom (Hoorens red.) vertelde ons dat hij vier mannen had zien weglopen met een statief en dat het dus waarschijnlijk om avonturier-fotografen ging, die aan 'urban Daarna hebben we er eens twee gezien die helemaal uitgedost waren in het zwart met legerprint, touwen hadden om te klimmen en een statief", vertelt Danny.





Toch wil het spelletje maar niet stoppen. Groepjes van vier tot zeven mensen blijven inbreken. Danny installeerde een camera in de assisenzaal, die niet enkel beelden maakt maar ook een signaal geeft wanneer er iemand binnenkomt. Gisterochtend had hij al prijs. Opnieuw was een groepje van zeven het gerechtshof binnengedrongen.





GAS-boete tot 350 euro

"We hebben dan direct de politie gebeld, die ze dan toch hebben kunnen vatten. Ze verklaarden dat het justitiepaleis op een site staat, en dat een netwerk van 1.000 hobbyfotografen elkaar info doorspeelt, zoals welk raam ze hebben opengelaten voor de volgende. Antwerpen zou een hotspot zijn met ook de kathedraal en de slachthuishallen als toplocatie."





De gevatte fotografen kregen een GAS-boete (die kan oplopen tot 350 euro) en ze moesten hun buit van hun camera's wissen.





Het ziet er dus naar uit dat de meeste ongewenste bezoekers niet al te kwade bedoelingen hadden. Maar de extra beveiliging, het dichttimmeren van alle ramen, de politie die elke keer opnieuw moet komen, begint stilaan op te lopen.





"Het zijn geen inbrekers of vandalen maar toch blijft het een akelig gevoel. Eén groep sloeg toch een een raam in, vermoedelijk uit frustratie omdat de ramen dichtgespijkerd werden. Ze lijken niet te weten dat wij hier wonen. Voor ons mag het stilaan gedaan zijn."