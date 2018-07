Hitte houdt koopjesjagers niet tegen 18 juli 2018

02u40 0 Antwerpen De loden hitte van de afgelopen twee weken blijkt de koopjesjagers niet tegen te houden. Er liepen bijna 120.000 mensen meer op de Meir ten opzichte van vorig jaar. De winkeliers klagen niet.

De cijfers spreken voor zich. De eerste twee weken van juli liepen er maar liefst 879.298 bezoekers over de Meir, in 2017 waren dat er 760.465, een fikse stijging van bijna 120.000 mensen. Dat betekent dat er dit jaar gemiddeld 55.000 bezoekers per dag warenten opzichte van 47.500 in 2017. De stad kon wel een opvallende terugval zien op de twee laatste zaterdagen, die scoorde iets slechter en daar zou het WK voetbal wel eens voor kunnen tussen zitten.





Stadsfeestzaal

De eerste weken van juli waren dan ook een pak warmer dan vorig jaar toen het nog eens af en toe kon regenen. Of dit zich vertaalt in ook recordverkoopscijfers, valt nog af te wachten.





"De winkeliers klagen alleszins niet. Er is voldoende passage en de mensen blijven duidelijk niet weg. Zeker de shoppingcentra zoals Stadsfeestzaal en de Grand Bazar op de Groenplaats profiteren wel van het warme weer. Maar ook de andere zaken hebben niet te klagen. De zomerkleding vliegt vlotjes de deur uit na een eerder matige en natte lente", vertelt voorzitter voor Unizo Antwerpen, Nico Volckeryk.





Late namiddag

Wel zien de winkels een verschuiving van het piekmoment. "Zo is de drukte meestal op zijn hoogtepunt rond de middag maar we zien nu een grote verschuiving naar de late namiddag. Tijdens de middag blijft het nog vrij rustig, het is pas tegen 16 uur dat de verkoop weer op gang komt. Daar zal ook de horeca goed van mee profiteren, denk ik."





Vlot over 30 graden

Voor de liefhebbers: de solden duren nog heel de maand juli, en het ziet er naar uit dat ook de hitte nog zal blijven duren. Volgende week zou de temperatuur vlotjes over de 30 graden gaan.





(NBA)