Historische bootjes gestolen 13 april 2018

Het Scheepvaartmuseum naast Het Steen is gesloten en afgegrendeld, maar dat heeft vandalen niet tegengehouden. Vier kleine bootjes uit het Maritiem Park aan de Scheldekaaien waren dinsdag verdwenen: een kano, een viskaar, een vlet en een optimist. Drie daarvan werden aangetroffen in de Schelde en werden gerecupereerd. Aan de kano en de vlet werden daarbij beschadigingen vastgesteld die onderzocht zijn en blijken hersteld te kunnen worden. Het vierde bootje, een optimist, is tot op heden spoorloos. (BJS)