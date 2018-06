Historische affiches van de Zoo gaan onder de hamer 15 juni 2018

02u50 0 Antwerpen Woensdag gaan er bij veilinghuis Bernaerts in de Verlatstraat 10 heel bijzondere affiches van de Antwerpse Zoo onder de hamer.

De zeldzame kleurenlitho's en zeefdrukken, gedateerd tussen 1934 en 1955, dragen bijna alle nog een stempel van de zoo of een originele fiscale zegel. "Dat is een extra bewijs van authenticiteit natuurlijk", zegt Peter Bernaerts. "Misschien wel de mooiste is een affiche uit 1934 van Oleg Zinger met de afbeelding van een ringstaartmaki. Heel mooi gestileerd in de art-decostijl van die tijd. Zinger ondertekende de affiche met 'd'après O.Z.' ('naar Oscar Zinger'), waarschijnlijk om problemen met de Londense Zoo te vermijden. Hij had immers de beeltenis van de ringstaartmaki al gebruikt voor een Londense affiche, maar dan in spiegelbeeld." Andere namen van ontwerpers zijn die van René van Poppel, Robert Landois en Edgar Darimont. "De affiches zijn geschat tussen de 300 tot 1.500 euro, maar we zagen op de laatste affiche-veiling dat soms wel het dubbele wordt gehaald voor Zoo-affiches in een dergelijke mooie staat." Ze werden door de Zoo als reclame-affiches gebruikt en komen uit een verzameling van honderden affiches van een collectioneur. "De kans dat de Zoo van Antwerpen ze opkoopt is zeer klein, want daar hebben ze van de meeste affiches al een exemplaar in huis", zegt Bernaerts. De veiling heeft nog meer moois in petto. Topstuk is een ets van James Ensor 'De intrede van Christus in Brussel' uit 1898. Hij maakte deze ets 10 jaar na het gelijknamige schilderij. De gehandtekende ets zou naar schatting tot 25.000 euro kunnen opbrengen. (DILA)