Historici van Geheugen Collectief vieren tiende verjaardag uniek projectbureau David Acke

09 april 2019

16u01 0 Antwerpen Een historische televisieserie over de Vikingen of een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, beide hebben ze één ding gemeen: de informatie moet kloppen. En daarvoor zorgt het Antwerpse Geheugen Collectief. De groep historici zorgen ervoor dat de kledij van de Vikingen in de reeks klopt en zal voor de tentoonstelling de informatieve teksten schrijven. Om maar een voorbeeld te geven. Vandaag viert het collectief hun tiende verjaardag.

Toen Pieter Serrien en Selm Wenselaers als pas afgestudeerde historici Geheugen Collectief oprichtten, sprongen ze in een gat in de markt. “Er werden ook toen al heel wat historische publieksproducten ontwikkeld. Denk maar aan de talrijke tv-series, boeken en tentoonstellingen. Maar slechts zelden werden historici betrokken bij dat proces. Dat is vreemd, maar niet onlogisch,” vertelt Aline Sax, onderzoekscoördinator van Geheugen Collectief. “Academische historici hebben in hun job vaak niet de tijd of de flexibiliteit om in te gaan op de vraag van tentoonstellingsmakers, productiehuizen of overheden. Bovendien vergt de hertaling van historische informatie naar een breed publiek een specifieke knowhow. Daarom hebben we Geheugen Collectief opgericht.”

Het team is gespecialiseerd in die hertaling. “We scholen ons permanent bij. En doordat we elk project in teamverband uitvoeren, kunnen wij opdrachtgevers wel bijstaan bij kortlopende projecten. We kunnen veel werk verrichten op korte termijn en zijn flexibel wanneer de planning van het project wijzigt,” vult zakelijk leidster Veronique Van Humskerke aan. “10 jaar geleden dachten we dat we snel te maken zouden krijgen met geduchte concurrentie, maar we blijven een relatief uniek concept. Dat heeft er wellicht ook mee te maken dat het teamwerk op organisatorisch vlak best complex is en dat historische kennis alleen niet volstaat om een projectbureau te runnen.”

Toch waren de eerste jaren niet altijd makkelijk. “Er was nog geen markt, we moesten heel proactief te werk gaan en mensen ervan bewust maken dat ze een beroep moeten doen op historici voor de ontwikkeling van historische content. In de erfgoedwereld hebben we ondertussen wel heel wat naam opgebouwd. Geheugen Collectief is er een begrip geworden”, zegt Aline Sax.

Het bureau heeft ook al heel wat Antwerpse projecten op haar palmares. Een van hun eerste projecten was de wandeling over het bombardement in Mortsel. Op belangrijke plaatsen zie je nog steeds de panelen die getuigen van de gebeurtenissen in 1943. Voor de 450e verjaardag van het Stadhuis maakte Geheugen Collectief de tentoonstelling ‘450 jaar Stadhuis, ’t bekendste Huis van ’t Stad’. En in 2015 werd Wilrijk omgetoverd tot één grote openluchttentoonstelling voor de viering van 1250 jaar Wilrijk.