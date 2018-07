HIq DubelmoHchugh!* *Klingon voor 'wijntje aub!' EERSTE CAFÉ VOOR GEEKS OPENT OP SINT-JACOBSMARKT NINA BERNAERTS

13 juli 2018

02u33 0 Antwerpen Voor wie in het Klingon een drankje wil bestellen of verkleed als elfje op café wil, is er nu The Geeky Cauldron op de Sint-Jacobsmarkt. De bar, die zich richt op sciencefiction- en fantasyfans, is sinds gisteren open. Uit de ventilatie druipt groen plasma, zoals dat uit de film Ghostbusters en op de muren zijn meer dan 20 referenties te vinden naar Doctor Who, The Hunger Games en konsoorten.

De bar is nog geen kwartier open voor een proefronde en het loopt al aardig vol. Hier geen mannen met jeans, hemd en hippe schoenen. Wél klanten in T-shirt met verwijzingen naar Star Wars of Doctor Who. Dames wandelen binnen met feeërieke kleedjes, bijzondere juwelen en fleurige haartooien. Aan de toog horen we plots iemand 'Hlq DubelmoHchugh' zeggen. Blijkt dat die net in het Klingon om een wijntje heeft gevraagd. The Geeky Cauldron - een woordspeling op de bekende Harry Potter-bar The Leaky Cauldron - vult duidelijk een gat waar een groeiende community al lang op wachtte. "Ik speel al lang met het idee. Al tijdens mijn studies taal- en letterkunde maar het bleef eerder een wilde droom", vertelt eigenaar Alexandru Hul (26).





"Braafjes job gezocht"

"Toch ben ik na de unief braafjes een job gaan zoeken. Maar toen ik mij bedacht dat ik tegen een minimumloon 40 uur per week aan een bureau zou moeten gaan doorbrengen, brak er iets. Nee, ik wilde iets doen met mijn passies; films, series, boeken."





Een zeer geslaagde crowdfunding gaf al aan dat er een markt voor was. "We hadden een target op 15.000 euro gezet. Na vier dagen hadden we al 10.000 euro binnen. Het ging waanzinnig snel", zegt Hul. Maar hoe hard de community ook gelooft in The Geeky Cauldron, een bank over de streep trekken lukte dan weer niet. "De stad, VDAB en Unizo waren wel onmiddellijk mee en zorgde voor omkadering. Uiteindelijk heb ik private investeerders gevonden."





Hunger Games

En toeval of niet, schuin tegenover de Mekanik Strip, ook een plek voor liefhebbers van het genre, vond Hul de ideale locatie. "Ideaal omdat we hier de ruimte konden indelen, één kant sciencefiction met onder andere Star Wars, de andere kant fantasy met bijvoorbeeld Lord of the Rings. De toog zelf loopt door beide kanten. We draaien nu tot midden september op een 'betaversie' in het sciencefictiongedeelte, in september willen we de fantasy-kant klaar hebben."





'Nerd-central'

Met het kunstcollectief Balder Craft Shop werd de scifi-kant vooral aangekleed met brokstukken van herkenbare ruimteschepen. Op de muren zijn meer dan 20 referenties te vinden naar Doctor Who, The Hunger Games en konsoorten en uit de ventilatieroosters druipt groen ectoplasma, dat doet denken aan Ghostbusters. "Maar daar stopt het niet. Het is niet gewoon een bar. Ik wil hier events organiseren zoals filmavonden. Het laatste seizoen van Game of Thrones op groot scherm of op May 4th, alle Star Wars-films."





Met de Mekanik Strip en The Geeky Cauldron wordt de Sint-Jacobsmarkt stilaan 'nerd-central'.





"Dat is de droom. We willen hier echt een geeky hub van maken waar iedereen welkom is, van Chewbacca tot mensen die het genre zelfs niet kennen maar nieuwsgierig zijn. Respect wordt hier heel belangrijk, voor alles en iedereen."