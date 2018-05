Hippe fietsenwinkel alwéér bestolen MOBIELE CAMERA WEG? DIEF SLAAT METEEN TOE JONATHAN BERNAERTS

17 mei 2018

02u50 0 Antwerpen De uitbaters van fietsenwinkel Bike Project in de Lange Koepoortstraat zitten in zak en as. Dinsdag werd een zeldzame Cinelli-fiets gestolen, net wanneer de mobiele camera weggehaald werd uit de straat. Exact een maand geleden werd nog voor 25.000 euro aan racefietsen gestolen.

Elf seconden. Zo lang had een dief dinsdag nodig om een Cinelli Gazetta - een 'fixed gear' van 800 euro - uit de hippe zaak in de Lange Koepoortstraat te stelen.





"We hadden de fiets in de voormiddag uitgeleend voor een fotoshoot van een bekend automerk. Daarna stond hij een klein uurtje onbewaakt in de winkel", vertelt uitbater Daan Terclavers (31). "De dader is volgens mij niet aan zijn proefstuk toe: hij is onherkenbaar op de camerabeelden en was in geen tijd weg. Ik acht de kans heel klein, maar misschien merkt iemand in de toekomst onze gestolen Cinelli op in het straatbeeld? Het is een exclusieve fiets. Bij mijn weten rijden er in Vlaanderen maar twee exemplaren rond."





Racefietsen gestolen

Brute pech achtervolgt de uitbaters van Bike Project. Exact één maand geleden drongen inbrekers de zaak langs de nooduitgang aan de achterkant binnen en gingen ze ervandoor met 9 dure racefietsen van Bianchi en Schindelhauer, een iMac, een iPad en 250 euro. Het alarm ging af maar de uitbaters hoorden in hun slaap de oproep niet. De politie kwam pas veel later ter plaatse. Bike Project heeft ondertussen twee fietsen terug nadat bouwvakkers ze op een werf in de buurt hadden gevonden. De inbrekers zijn tot op heden niet gevat.





Inbrakenplaag

De Lange Koepoortstraat kampt sinds begin april met een inbrakenplaag. Bij een koffiebar maakten inbrekers een som van meer dan vierhonderd euro buit.





Bij een juwelier werd een raam ingegooid en bij een theewinkel werd driehonderd euro ontvreemd met een wisseltruc. "We zijn met de winkeliers in de straat een WhatsApp-groep begonnen zodat we elkaar beter kunnen waarschuwen. We wisselen met elkaar bijvoorbeeld camerabeelden van verdachten uit", vertelt Daan Terclavers van Bike Project. "Ik vind het spijtig dat de politie dit probleem niet onder controle lijkt te krijgen. De stad wil de Lange Koepoortstraat toch als hippe winkelstraat promoten? Binnenkort zijn alle winkeliers hier weggejaagd."Volgens de lokale politie van Antwerpen worden wel degelijk maatregelen genomen. "Er wordt extra gepatrouilleerd in de omgeving én al in april werd in de Lange Koepoortstraat een mobiele camera geplaatst, ter hoogte van het kruispunt met de Zakstraat", vertelt woordvoerder Wouter Bruyns. "Over de installatie van permanente camera's hebben wij niets te zeggen, daarover beslist de stad." Omdat de politie over een beperkt aantal mobiele camera's beschikt, wordt de bewuste camera sporadisch verwijderd en elders ingezet. Dat was onder meer tijdens de derby Antwerp-Beerschot Wilrijk het geval. Afgelopen dinsdag, tijdens de diefstal bij Biker Project, was de camera nog niet opnieuw opgesteld na een opdracht elders. En uiteraard was het de dief die van de afwezige politiebewaking profiteerde.