Hinderpremie handelaars uitgebreid 21 april 2018

Opbeurend nieuws voor de handelaars in de buurt van de beruchte 'knip' van de Leien. Wie sinds afgelopen december geen hinderpremie meer ontving, kan die alsnog opvragen. Het was Open Vld dat de kat de bel aanbond. De Vlaamse regering volgde vrijdag dat pleidooi.





Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz stelde onlangs vast dat slechts zes handelaars die hinder ondervonden van de werf van de Noorderlijn een inkomenscompensatie hadden ontvangen. "Ik hoop dat handelaars nu hun tweede kans grijpen", zegt Schiltz. Voor Antwerps liberaal kopstuk Philippe De Backer kan er nog veel beter. "We blijven aandringen op een extra Antwerpse hinderpremie, spreiding van de werken en een taskforce die ook met de burger communiceert."





De eenmalige Vlaamse hinderpremie bedraagt 2.000 euro. Een extra sluitingspremie levert per dag 80 euro op. (PHT)