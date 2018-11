Hinder verwacht door werken aan Kennedytunnel ADA

05 november 2018

De komende twee nachten wordt er gewerkt in de Kennedytunnel in Antwerpen. Deze nacht zal er gewerkt worden richting Gent. In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 november is de koker richting Antwerpen aan de beurt. De werken kunnen hinder veroorzaken want het verkeer zal in beide richtingen door één koker moeten. De werken staan gepland tussen 21 uur en 5 uur ‘s morgens. Tijdens de werken zal de oprit Linkeroever afgesloten worden vanaf 20.30 uur. Het gaat om een periodiek onderhoud van de kokers.

Ook aan de Rupeltunnel in Boom wordt gewerkt tijden de nacht van woensdag 7 op donderdag 8 november. Telkens tussen 20 uur en 6 uur ‘s morgens.