Hinder verwacht bij afvalophaling 26 februari 2018

02u34 0

Door een nationale staking zal er morgen ook in Antwerpen hinder zijn. Alle containerparken van de stad blijven gesloten. Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht. De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week langer binnen te houden of opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald. In de mate van het mogelijke wordt het buitengezette GFT- en restafval selectief opgehaald, hierdoor kan de afvalophaling iets langer duren. Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. (DILA)