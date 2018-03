Hilde Van Mieghem presenteert leven en werk van Hugo Claus in Letterenhuis 16 maart 2018

02u48 0 Antwerpen Drie dagen voor de tiende verjaardag van de dood van schrijver Hugo Claus, is de expo 'Hugo Claus. Achter vele maskers' geopend in het Letterenhuis. De tentoonstelling werd samengesteld door actrice en regisseuse Hilde Van Mieghem.

Claus stierf op 19 maart 2008. In de expo ontdekt de bezoeker vier cirkelvormige eilanden die de vier belangrijke fases in het leven van Claus weergeven.





Zijn jeugdjaren, zijn periode met zijn eerste vrouw Elly Overzier, in de derde kamer leren we een Claus met liefdesverdriet kennen en tot slot zijn periode in Antwerpen. Op elk eiland wordt een Clausfilm getoond en in een klein videozaaltje kan er geluisterd worden naar interviews met de schrijver. Voor de liefhebbers van handgeschreven manuscripten zijn er de handgeschreven versies van De Oostakkerse Gedichten en Schola Nostra.





De vormgeving van de expo is van de hand van Niek Kortekaas. Aan Hilde Van Mieghem werd twee jaar geleden gevraagd of zij de tentoonstelling wilde samenstellen. "Ik heb heel lang nagedacht of ik dat zou doen. Ik vroeg me ook af waarom ze mij vroegen. Ik ken helemaal niets van het oeuvre van Claus. Maar uiteindelijk ben ik zeer vereerd om dit te mogen doen voor iemand die mij heel nauw aan het hart ligt. Al schrok ik wel even over de hoeveelheid die hij ons heeft nagelaten. "





De hele expo draait rond Claus zijn privéleven en zijn literaire werk en hoe beide verweven zijn. "Claus keek wat minachtend naar auteurs die zich te veel baseerden op autobiografische elementen. Maar eigenlijk deed hij dat zelf. Bepaalde dagboekfragmenten vind je bijna letterlijk terug in zijn boeken", aldus Van Mieghem. (ADA)