Hier kun je uit de bol van oud naar nieuw 02u24 0

Uitgaan in stijl

Millenium Nacht





Waar? Waagnatie, Rijnkaai 150 Antwerpen





Wat? Millenium Nacht wordt stilaan een klassieker en staat garant voor feesten aan de Schelde. Het is de 19de editie en staat voor stijlvol dineren bij kaarslicht en klinken met bubbels. Reserveren is noodzakelijk. Voor een avond met diner betaal je 135 euro, zonder diner kost het 60 euro.





Twee feestjes voor prijs van één

Bar Helder en Club Vaag.





Waar? Rijnkaai 2, Antwerpen





Wat? Bar Helder is sinds enkele maanden open en gaat zijn eerste Nieuwjaarsavond tegemoet. Samen met buur Club Vaag kan je met één ticket twee feestjes bezoeken. Verschillende DJ's switchen tussen Deep House en Techno. Prijs: 20 euro.





Het betere schuurfeestje

Hush Hush Sloopt Contrair





Waar? Montevideostraat 5 Antwerpen





Wat? Het nieuwjaarsfeestje in het oude pand op het Eilandje wordt meteen het laatste feestje op die locatie. De feestjes worden wel eens omschreven als de betere 'schuurfeestjes'. Prijs: 15 euro.





From Russia with love

Ampère - NYE with Nina Kraviz





Waar? Simonsstraat 21 Antwerpen





Wat? De Russische tandheeldkundige Nina Kraviz draait tegenwoordig meer plaatjes dan dat ze gaatjes in tanden vult. Ze nodigt internationale DJ's uit. Prijs: 50 euro.





De hotspot van 2018

Meatpack NYE - Faisal





Waar? Samberstraat 40 Antwerpen





Wat? Meatpack opende heel recent de deuren. Meatpack heeft alles in huis om de nieuwe hotspot in Antwerpen te worden. Studio Brussel DJ Faisal zorgt er voor de muzikale noten. Prijs: 12 euro.





Gaan en blijven gaan

NYE Club Impreza - a 16 hours odyssey





Waar? Turnhoutsebaan 35, Borgerhout





Wat? Voor de dansers die er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Hier kan je maar liefst dansen vanaf 23.59 zondagavond tot maandag 16 uur. Prijs: van 6 euro tot 12 euro.





Zuiderse vibes

Afroshot, new year's eve.





Waar? Kavka, Oudaan 9, Antwerpen





Wat? Het jeugdcentrum Kavka trekt dit jaar de Afrikaanse toer op. Prijs: 10 euro.





ga De Jamaicaanse toer op

Waar? Zappa, August Leyweg 9, Antwerpen





Wat? Wil je liever de Jamaicaanse toer op dan kan je terecht in Zappa. Na een diner met Jamaicaanse gerechten, zorgen verschillende DJ's voor muziek. Prijs: 10 euro.





Feesten tussen BV's

The Villa





Waar? Limbastraat 1, Antwerpen





Wat? Wil je 2018 inzetten in een discotheek dan is The Villa een aanrader. Leuk extraatje: The Villa staat met stip op nummer 1 bij heel wat bekende Vlaamse koppen. (ADA)