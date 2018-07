Hier komt de digitale watermeter WATER-LINK PLAATST ER 160.000 VANAF SEPTEMBER PHILIPPE TRUYTS

17 juli 2018

02u36 0 Antwerpen Water-link start in september met de plaatsing van 160.000 digitale watermeters in de stad Antwerpen en de randgemeenten Mortsel, Hove, Edegem, Boechout en Kontich. Dat kost de klanten niets. De installatie is gespreid over drie jaar. Lekken komen dankzij de 'slimme' meters veel sneller aan het licht.

De zomer verloopt extreem droog en warm én dan denk je al eens sneller aan het waterverbruik. De technologie helpt binnenkort een handje. Dankzij digitale meters zal tegen 2021 elk Antwerps gezin - vijf gemeenten in de zuidrand inbegrepen - perfect van dag tot dag via internet of een app kunnen nagaan hoeveel liter er uit de kraan is gekomen. Water-link trekt naar schatting zestig miljoen euro uit, maar belooft dat niet door te rekenen aan de klant. Vanaf september krijgen de kleine bedrijven de installateur op bezoek, voor het einde van 2018 begint de uitrol van de digitale meters bij particulieren.





Voorzitter Water-link André Gantman: "De meters bieden heel wat voordelen. Wij merken onmiddellijk of er iets mis is. Denk maar aan een wc die blijft lopen, of een verborgen lek. De klanten kunnen ook kiezen voor een systeem met een automatisch alarm. Een proefproject bij duizend gezinnen heeft de deugdelijkheid van het systeem bewezen."





Overigens: Water-link besliste vorig jaar om de waterleiding bij niemand nog af te sluiten, tenzij bij zware fraude.





Hoe snel de rest van de provincie Antwerpen digitaal wordt, is niet duidelijk. Drinkwatermaatschappij Pidpa zit nog in de testfase. "We onderzoeken welk communicatiesysteem er nodig is. Zeker in de Kempen liggen huizen wat vaker verder uit elkaar of verder van de straat. Je moet elke digitale meter kunnen 'capteren'. We starten pas als we een goed werkend systeem hebben."





Velen vragen het zich af: hoe lang komt er met deze droogte nog wat uit de kraan? "Het valt allemaal heel goed mee", zegt André Gantman. "Wij halen ons water uit het Albertkanaal, dat op zijn beurt afhangt van de Maas. Welnu, het heeft in dat stroomgebied best veel geregend sinds vorige zomer, vooral in de herfst en de winter. Het debiet ligt zelfs dubbel zo hoog als een jaar geleden. En zelfs in het zeer onwaarschijnlijke scenario dat de Maas droog valt, hebben we dankzij de spaarbekkens van Rumst - 1 miljard liter water - én een uitwisselingsakkoord met Pidpa nog voor 37 dagen water. We leveren ook aan andere regio's zoals West-Vlaanderen. Daar hebben ze door verouderde infrastructuur sneller tekorten."





Water-link werkt ook aan een haalbare oplossing voor de drooggevallen vijver in het Antwerpse Stadspark. "Hoe die oplossing er precies uitziet, kunnen we nog niet vertellen. Maar het zal niet die van sp.a zijn. Water uit het Lobroekdok hevelen en afleiden naar het Stadspark, is onuitvoerbaar. Dat water is te zout, fauna en flora verdragen dat niet."