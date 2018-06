Hevige brand in Felix Pakhuis 02 juni 2018

02u58 0 Antwerpen In het Felix Pakhuis aan de Godefridiuskaai in Antwerpen is in de nacht van donderdag op vrijdag een korte maar hevige brand geweest. Een ruit van het restaurant Balls & Glory, van chef Wim Ballieu, is gesprongen.

De brand ontstond in een nis aan het gebouw, tegen een raam was afval opgestapeld en die vatte vuur. De brandweer kwam rond 2 uur 's nachts massaal ter plaatse om te verhinderen dat de brand zou overslaan naar andere delen van het geklasseerde gebouw en dat lukte ook. Behalve wat rookhinder in de grote centrale hal, is er verder geen schade. Ook het merendeel van Balls & Glory bleef intact, enkel in een opslagplaats is een ruit gesneuveld door de hitte.





"Het restaurant is gewoon open. Wij hebben, gelukkig maar, geen schade van de brand op een gesprongen, ongebruikt raam na. Het was een hevig maar zeer kort incident. Wij blijven dus gewoon verder werken zoals altijd", vertelt Stephanie Van Ootegem van Balls & Glory.





Wat de oorzaak van de brand was, is niet geweten maar de kans bestaat dat het aangestoken werd.





Het Felix Pakhuis doet momenteel ook dienst als trouwlocatie, het stadsarchief en ook heel wat stadsdiensten zitten in het gebouw geherbergd. (NBA)